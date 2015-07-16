Начальники московской полиции проверят, как живут их подчиненные

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Начальников московской полиции обяжут проводить воспитательные беседы с подчиненными у них дома и предоставлять фотоотчеты. Соответствующее распоряжение накануне подписал начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин.

Председатель координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин в эфире радиостанции "Москва FM" поддержал это начинание.

"Недавно у нас была информация, что участковый жил с тремя детьми на опорном пункте. Проверять, как живут полицейские – в принципе хорошее начинание, но как оно будет применяться? Нужно потом выкладывать видеоотчеты, как живут какой-нибудь начальник и какой-нибудь простой полицейский – в однокомнатной квартире или коммуналке с женой и двумя-тремя детьми", – сказал он.

Как пишет "Коммерсантъ", поводом для появления распоряжения "О дополнительных мерах по повышению эффективности индивидуальной воспитательной работы и укреплению служебной дисциплины и законности" стали преступления полицейских, в том числе ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Начальники должны посетить своих подчиненных на дому до конца лета. Предполагается, что беседы с членами семьи полицейского и его соседями должны положительно повлиять на его поведение в быту и на службе.

Однако рядовые полицейские жалуются на то, что начальники просто требуют предоставить фотографии квартир.

Напомним, недавно в Госдуме предложили привлекать к ответственности сотрудников МВД за грубые выходки работников частных охранных предприятий (ЧОП). По мнению первого зампреда комитета по конституционному законодательству Александра Агеева, сотрудники МВД, выдающие лицензии ЧОПам, должны нести за них такую же ответственность, как за действия своих подчиненных: от административного штрафа вплоть до увольнения. Он уже направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением подумать об ужесточении контроля для стражей правопорядка.