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Следствие

16 января 2015, 17:01

Полиция не подтверждает задержание экс-начальника УВД по Западному округу

полиция следствие задержания опровержения

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Главное управление МВД России по Москве не подтверждает факт задержания бывшего начальника УВД по ЗАО Владимира Рожкова, заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что офицера задержали по подозрению в получении взятки - якобы он с подчиненными вымогал у руководства крупного магазина несколько миллионов рублей.

Напомним, 16 января руководитель УВД Западного округа Москвы Владимир Рожков был отправлен в отставку указом президента России. Прошение об отставке руководитель управления подал еще в декабре 2014 года.

Кроме того, с должности сняли его первого заместителя Александра Кузина. О том, кто будет руководить окружным управлением полиции, пока нет.

Отставке Владимира Рожкова предшествовали несколько скандалов, связанных с сотрудниками УВД по ЗАО. Последний из них произошел в августе 2014 года, когда работники правоохранительных органов устроили дебош после контрольной закупки интим-услуг в борделе на Большой Дорогомиловской улице.

Полицейских задержали сотрудники собственной безопасности. Произошедшее запечатлели на скрытую видеокамеру.

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Владимир Рожков начал свою карьеру с должности рядового сотрудника. В 1981 году он начал работать в ОВД Воловского райисполкома Липецкой области. С 1981 по 2008 год он прошел путь от участкового инспекции по делам несовершеннолетних до начальника криминальной милиции.

С 2008 по 2011 год руководил ОВД по Долгоруковскому району Липецкой области, с февраля 2011 года Рожков - начальник ОВД по городу Елец, а с июля 2011 года - начальник УМВД России по Новороссийску.

8 февраля 2013 года был назначен на должность начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.

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