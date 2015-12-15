В акции на Пушкинской площади приняли участие 500 человек

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Около 500 человек приняли участие во встрече с депутатами Госдумы на Пушкинской площади, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой пресс-службу столичной полиции.

"В мероприятии, прошедшем сегодня вечером в районе Пушкинской площади в форме встречи с депутатами Государственной думы, приняли участие около 500 человек. За нарушение общественного порядка несколько граждан были доставлены в отдел полиции для решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности", – сказал собеседник агентства.