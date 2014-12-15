Неизвестные ограбили сауну на востоке столицы

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На востоке столицы неизвестные ограбили сауну, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе московской полиции.

Около 6 утра группа неизвестных ворвалась в сауну, расположенную на Щелковском шоссе, дом 13. Угрожая сотруднику, они похитили более одного миллиона рублей и скрылись.

По словам сотрудника заведения, преступление совершили пять-шесть неизвестных, предположительно, цыган.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Для поимки преступников по городу объявлен план "Перехват".