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Происшествия

15 декабря 2014, 07:02

Неизвестные ограбили сауну на востоке столицы

полиция ограбление криминал ущерб

Фото: ТАСС

На востоке столицы неизвестные ограбили сауну, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе московской полиции.

Около 6 утра группа неизвестных ворвалась в сауну, расположенную на Щелковском шоссе, дом 13. Угрожая сотруднику, они похитили более одного миллиона рублей и скрылись.

По словам сотрудника заведения, преступление совершили пять-шесть неизвестных, предположительно, цыган.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Для поимки преступников по городу объявлен план "Перехват".

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