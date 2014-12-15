В Подмосковье задержаны подозреваемые в 52 квартирных кражах

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Сотрудники МВД задержали четырех человек, которые подозреваются в серии квартирных краж, сообщает пресс-служба полиции Московской области.

Установлено, что все преступления совершались в светлое время суток. Убедившись в отсутствии жильцов, злоумышленники взламывали замки дверей и похищали из квартиры денежные средства, золотые украшения, компьютерную и бытовую технику.

Уже доказана причастность задержанных к совершению 52 эпизодов преступной деятельности на территории 6 районов Московской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, в сентябре в Западном округе полиция задержала уроженца Армении, который успел ограбить более 10 квартир.