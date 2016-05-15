На западе Москвы пытались угнать автобус за 1 миллион рублей

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На западе столицы в районе Дорогомилово неизвестный пытался угнать микроавтобус марки Ford стоимостью 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, 18-летний житель Москвы похитил ключи от транспортного средства у своего знакомого – водителя одной из торговых фирм. Подозреваемый успел завести автобус и проехать определенное расстояние по Студенческой улице. Однако угнать его молодой человек не смог из-за того, что не умел водить.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". В качестве меры пресечения в отношении задержанного избрана подписка о невыезде.