На востоке столицы ликвидировали наркопритон

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Столичная полиция ликвидировала наркопритон на востоке Москвы, обнаруженный в рамках рейда, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Притон располагался в квартире одного из жилых домов по Знаменской улице. Полицейские установили, что подозреваемый, 39-летний москвич, предоставлял свою квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

В результате осмотра помещения были обнаружены и изъяты стеклянный сосуд, банка с пустыми шприцами, один из которых с веществом прозрачного цвета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация и содержание притонов или предоставление помещений для потребления наркотических средств". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.