На юго-западе столицы мужчину застрелили на глазах дочери

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На юго-западе столицы мужчину расстреляли на глазах дочери, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома №5, корпус 4 по Балаклавскому проспекту вчера, 13 декабря. В 20.40 неизвестный несколько раз выстрелил в гражданина Армении и скрылся. В 22.20 пострадавший скончался в больнице.

Свидетелем преступления стала дочь погибшего, добавили в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".