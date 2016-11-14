Форма поиска по сайту

14 ноября 2016, 13:06

Безопасность

Сотрудника посольства Ирландии избили в центре Москвы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сотрудника ирландского посольства избили в Москве. Инцидент произошел накануне ночью рядом с кафе "Дорогая, я перезвоню" в Большом Строченовском переулке, сообщает РИА Новости.

Гражданина Ирландии доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Пострадавший не стал писать заявление в полицию и пояснил, что претензий ни к кому не имеет.

Он также сообщил, что конфликт с незнакомым ему молодым человеком разгорелся из-за девушки. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

полиция кафе следствие драка

