На территории столичного колледжа откопали гранату и пистолет Walther

На территории колледжа обнаружены граната и пистолет Walther

На территории колледжа на улице Расковой, в земле под деревом были обнаружены граната Ф-1 и иностранный пистолет, предположительно Walther, со следами сильной коррозии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной полиции Андрея Галиакберова.

По его словам, находки были завернуты в истлевшую газету и пролежали в земле не менее 15 лет.

"С соблюдением всех требований безопасности взрывотехники изъяли обнаруженный боеприпас и оружие", – сказал Галиакберов.

Граната была направлена на уничтожение, а пистолет – на экспертизу.

Напомним, в июне полицейские также нашли пистолет Walther и пистолет Макарова в подсобном помещении кафе в ВАО.

Он добавил, что грана

Кроме того, мае этого года на жителя Москвы завели уголовное дело из-за хранения дома арсенала оружия. У него нашли два ствола от пулеметов MG-34, автомат Калашникова, обрез, "Маузер", ствол с коробкой от "Люгера" и "Браунинг", а также 250 патронов.

Также в мае целую партию оружия нашли недавно у еще одного москвича. В мастерской и дома у подозреваемого были обнаружены автомат Калашникова, четыре пистолета Gloсk, два "нагана", два ПМ, револьвер Zoraki, ТТ, СZ и 13 гранат.