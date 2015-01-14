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14 января 2015, 17:27

У столичной полиции появится современная ДНК-лаборатория

полиция Анатолий Якунин исследования лаборатории ДНК

Фото: M24.ru

В распоряжении столичной полиции появится лаборатория ДНК-анализа, соответствующая последним европейским стандартам. Об этом во время рабочего совещания сообщил глава ведомства Анатолий Якунин, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В ближайшее время завершится реконструкция здания, в котором разместится лаборатория. Она должна стать одной из лучших в Европе, заявил Якунин.

Он напомнил, что в настоящее время для московского ОМОНа строится современная база, где будет располагаться общежитие, комплекс спортивных сооружений, культурно-спортивный центр на 2 тысячи мест, плавательные бассейны, тренажерные залы, боксерские ринги и современная полоса препятствий.

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Ранее в подразделениях столичной полиции были обустроены 47 спортивных и 12 хоккейных площадок.

Якунин подчеркнул, что в 2015 году необходимо будет разработать концепцию по строительству служебного жилья для полицейских, а также улучшить их обеспечение качественными медицинскими услугами.

Напомним, в конце ноября прошло года источник в ГУ МВД по Москве рассказал M24.ru, что столичная полиция занялась вопросом релаксации своих сотрудников.

Органы внутренних дел до конца года переоборудуют свои комнаты психологической разгрузки. Их оснастят тренажерами для мозга - майнд-машинами, а также музыкально-массажными шлемами, которые должны снимать стресс, избавлять от головной боли, убирать мелкие морщинки под глазами и даже препятствовать облысению полицейских.

Так, полицейские из Юго-Западного округа будут расслабляться под музыку из MP3-плеера, встроенного в массажные шлемы. Предполагается, что эти шлемы должны не только снимать стресс, но и избавлять от головной боли, убирать мелкие морщинки под глазами, нормализовать артериальное давление.

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