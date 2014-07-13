В Москве убили пенсионерку

В Москве в районе Очаково-Матвеевское убили пенсионерку. 86-летнюю Валентину Горовенкову обнаружили связанной скотчем в собственной квартире, сообщает телеканал "Москва 24".

Клейкой лентой обмотали даже голову. Из квартиры вынесли ценные вещи и 200 тысяч рублей. Как предполагают соседи, убийство могло быть совершено с целью присвоения квартиры.

Напомним, что ранее в Москве неизвестные убили еще одну пенсионерку. Злоумышленники вкололи ей в бедро неизвестное вещество.

Полиция располагает версией, что пенсионерку также могли убить из-за квартиры. Как выяснили следственные органы, незадолго до происшествия женщина подписала договор пожизненной ренты. Согласно этому документу, пенсионерка должна была получать ежемесячные выплаты, а после смерти ее квартира перешла бы в собственность того, кто эти выплаты делал. Стало также известно, что погибшая незадолго до смерти хотела расторгнуть договор.