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Москва 24

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Происшествия

13 июля 2014, 14:04

В районе Очаково-Матвеевское убили пенсионерку

полиция криминал следствие уголовные дела убийство

В Москве убили пенсионерку

В Москве в районе Очаково-Матвеевское убили пенсионерку. 86-летнюю Валентину Горовенкову обнаружили связанной скотчем в собственной квартире, сообщает телеканал "Москва 24".

Клейкой лентой обмотали даже голову. Из квартиры вынесли ценные вещи и 200 тысяч рублей. Как предполагают соседи, убийство могло быть совершено с целью присвоения квартиры.

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Напомним, что ранее в Москве неизвестные убили еще одну пенсионерку. Злоумышленники вкололи ей в бедро неизвестное вещество.

Полиция располагает версией, что пенсионерку также могли убить из-за квартиры. Как выяснили следственные органы, незадолго до происшествия женщина подписала договор пожизненной ренты. Согласно этому документу, пенсионерка должна была получать ежемесячные выплаты, а после смерти ее квартира перешла бы в собственность того, кто эти выплаты делал. Стало также известно, что погибшая незадолго до смерти хотела расторгнуть договор.

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