Задержан подозреваемый в краже видеокамер из московских подъездов

Фото: ТАСС / Тушин Антон

На востоке столицы задержали подозреваемого в краже видеокамер из подъездов домов, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

1 января в отдел полиции по району Восточное Измайлово обратился сотрудник одной из телекоммуникационных компаний. По его словам, ранее в тот же день неизвестный похитил из подъезда на Сиреневом бульваре камеру видеонаблюдения. Подозреваемый - 41-летний уроженец Саратовской области - был задержан 12 января на 13-й Парковой улице.

По данным полиции, мужчина причастен еще как минимум к восьми эпизодам аналогичных преступлений. Ущерб от его действий, по предварительной информации, оценивается более чем в 500 тысяч рублей.

Уголовные дела возбудили по статье "кража". Подозреваемому грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до шести лет.