Полицейские разоблачили сотрудников, фабриковавших дела о взятках

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Московские полицейские выявили сотрудников, которые занимались фальсификацией доказательств по уголовным делам о получении взяток. Прокуратура Москвы, в ходе своей проверки, согласилась с доводами стражей порядка и направила материалы для принятия решения по данному вопросу в следственные органы.

Как показали проверки Управления собственной безопасности (УСБ) и прокуратуры Москвы (соответствующие документы имеются в распоряжении M24.ru), в этой афере оказались замешаны сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по Восточному административному округу (ВАО).

Так, в ходе проверки УСБ были выявлены отдельные факты, которые "позволяют предполагать", что на востоке Москвы полицейскими ради статистики раскрываемости преступлений штамповались уголовные дела. При этом, многие из жертв возможных провокаций уже получили наказание по приговору суда.

Как удалось выяснилось, эта скандальная история началась еще в 2011 году, когда борцы с коррупцией УВД по ВАО задержали при получении взятки в размере 80 тысяч рублей бывшего и.о. руководителя московского поселка Восточное. По версии оперативников, задержанный экс-чиновник получил эти деньги от замдиректора московской компании, занимающейся организацией праздников, якобы за выдачу ему благодарственного письма по окончании проведения празднования Нового года.

В отношении бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – "Получение взятки" (ст. 290) и "Превышение должностных полномочий" (ст. 286). Он был арестован по решению суда, но вскоре ему изменили меру пресечения на залог в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Все это время он заявлял о провокации взятки и о том, что его дело было сфабриковано сотрудниками правоохранительных органов ОЭБиПК УВД по ВАО.

- В ходе проверок отдельные факты, которые излагал обвиняемый, нашли свое подтверждение, - рассказал M24.ru источник в московском УСБ. – Мы предполагаем, что некоторые вещественные доказательства, которые легли в основу обвинения чиновника, например, смывы с рук, подписи и заполнение протоколов его задержания и дальнейших допросов, были подделаны.

Кроме того, УСБ установило, что все сотрудники отдела ОЭБиПК УВД по ВАО являются одноклассниками, родственниками и просто друзьями. А в роли понятых выступали: родственники и одноклассники полицейских, а также бывшие сотрудники ГИБДД Москвы, имеющие судимости.

Также сотрудники УСБ установили, что это уголовное дело о получении взятки не единственное, доказательства по которому были сфальсифицированы.

- Проверка показала, что группой оперативников предположительно были сфальсифицированы доказательства и по еще нескольким аналогичным обвинениям в период с 2009 по 2011 год, - рассказал M24.ru источник в столичном УСБ. – Так, мы полагаем, что их жертвами стали т жругие люди. Все они были приговорены к различным наказаниям.

По словам собеседника M24.ru все указанные факты позволяют предполагать, что деятельность сотрудников ОЭБиПК "была направлена исключительно на создание видимости работы по выявлению и раскрытию преступлений, что в свою очередь никак нельзя назвать борьбой с коррупцией".

Как следует из документов, сами оперативники ОЭБ УВД по ВАО категорически отрицали какую-либо причастность к фальсификации доказательств по уголовным делам, заверяя, что действовали в рамках закона.

Поскольку с момента выявления "фактов нарушения законности» оперативниками ВАО прошло более 6 месяцев, было решено не привлекать их к дисциплинарной ответственности, а все собранные материалы передать в прокуратуру для проверки".

Прокуратура Москвы,согласно документам, согласилась с выводами сотрудников УСБ и потребовала от столичного Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) провести свою проверку и в отведенный законом срок принять решение.

Недавно все материалы проверок в отношении сотрудников ОЭБиПК УВД по ВАО были переданы в ГСУ СКР для принятия решения. И если причастных к этой непростой истории привлекут к уголовной ответственности, не исключено, что осужденные чиновники подадут на пересмотр своих дел с требованием компенсаций от государства за незаконное уголовное преследование.

Екатерина Карачева