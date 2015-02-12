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Происшествия

12 февраля, 07:51

Задержан аферист, обманом похитивший деньги у 83-летней пенсионерки

полиция мошенничество криминал следствие аферисты задержание

Фото: ТАСС

На востоке столицы полицейские задержали телефонного мошенника. Злоумышленник вымогал у 83-летней пенсионерки крупную сумму денег, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником полиции, заявил, что ее сын попал в ДТП и насмерть сбил человека. Затем лже-полицейский якобы передал трубку ее сыну, который подтвердил информацию и попросил, чтобы она заплатила 500 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.

Пожилая женщина согласилась, встретилась с неизвестным и передала требуемую сумму. Однако через некоторое время сын вернулся домой и выяснилось, что пенсионерка стала жертвой телефонного мошенника.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался ранее судимый 38-летний житель Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по стате "Мошенничество". В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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