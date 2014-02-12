Полиция обнаружила пакет с гранатой и пистолетами на столичной АЗС

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники московской полиции обнаружили пакет с гранатой и двумя боевыми пистолетами на АЗС на Лужнецкой набережной. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сотрудники московской полиции обнаружили и изъяли с территории АЗС, расположенной на Лужнецкой набережной в районе дома 10, бесхозный пакет, в котором находились граната РГД и два пистолета. Изъятые предметы направлены на экспертизу, а также будут проверены по оперативным учетам на наличие "криминального следа", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Сейчас эксперты изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личность оставившего пакет.