Двух подозреваемых в разбойном нападении со стрельбой задержали в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На юго-западе Москвы задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на мужчину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД по Москве.

С заявлением в полицию обратился 33-летний уроженец одного из прибалтийских государств. Он рассказал, что на Нижегородской улице неизвестные несколько раз выстрелили по его машине, после чего он был вынужден остановиться.

Затем злоумышленники разбили стекло водительской двери, брызнули в лицо газовым баллончиком, похитили сумку с денежными средствами и скрылись на автомобиле "Ниссан".

Злоумышленников удалось задержать на улице Архитектора Власова. Ими оказались ранее не судимые 21-летний и 22-летний уроженцы Средней Азии.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Они помещены под стражу.

