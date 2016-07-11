Москвичке вернули похищенные на отдыхе смартфоны

Фото: Пресс-служба УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве

Столичные полицейские вернули жительнице Раменок смартфоны, похищенные у нее в прошлом году во время отдыха на острове Тенерифе, сообщает пресс-служба УВД по ЗАО столичного управления МВД.

В сентябре 2015 года в муниципалитете Адехе неизвестные похитили у москвички два смартфона. Оставив имущество в арендованной машине, потерпевшая с мужем отправилась осматривать достопримечательности острова. Вернувшись спустя некоторое время, они заметили, что стекла автомобиля разбиты, а имущество похищено.

Потерпевшая обратилась с заявлением о краже в местную полицию. В конце сентября 2015 года в ходе обыска похищенные телефоны были изъяты комиссариатом Национальной полиции Испании в Пуэрто-де-ла-Крус по месту жительства гражданина Марокко.

Позднее телефоны были переданы российской полиции. В понедельник, 11 июля, начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков в торжественной обстановке вручил смартфоны законной владелице.