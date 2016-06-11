Форма поиска по сайту

11 июня 2016, 12:14

Безопасность

Полицейские задержали мужчину с 300 граммами героина

Фото: ТАСС/Виталий Иванов

Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Подмосковья, у которого при личном досмотре был обнаружен полиэтиленовый сверток с 300 граммами героина, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Мужчина был остановлен на улице Зои и Александра Космодемьянских. При проверке документов мужчина сильно нервничал и вел себя подозрительно.

В ходе досмотра, в присутствии понятых, в его рюкзаке был обнаружен полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. Согласно проведенному в Экспертно-криминалистическом центре исследованию изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой около 300 граммов.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в ОМВД России по району Коптево.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчина взят под стражу.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

