В Домодедове инструктор автошколы застрелил гостя в ходе пьяной ссоры

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В подмосковном Домодедове сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в ночь на 9 апреля. 59-летний инструктор автошколы убил из огнестрельного оружия 49-летнего безработного мужчину, с которым до этого вместе пил спиртные напитки в своем доме на улице Маяковского.

Автоинструктор был схвачен полицейскими и доставлен в участок. По предварительной версии, убийство произошло во время ссоры, которая возникла между мужчинами во время распития алкогольных напитков.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".