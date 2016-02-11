Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля 2016, 16:30

Безопасность

Охранник кафе в центре Москвы избил посетителя

Фото: Вадим Жернов

Столичные полицейские задержали охранника кафе в центре Москвы, избившего посетителя. Как сообщает пресс-служба УВД Центрального округа, инцидент произошел на Спартаковской улице.

Информация об избиении поступила в полицию 9 февраля в 20:41. По информации некоторых СМИ, речь идет о ресторане быстрого питания "Бургер Кинг". Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что охранник данного заведения – ранее судимый 37-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа, после возникшего конфликта, нанес побои одному из посетителей.

В этом же кафе сотрудниками патрульно-постовой службы полиции подозреваемый был задержан. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Накануне в Москве полицейские задержали мужчину, ограбившего интим-магазин и подозреваемого в сексуальном домогательстве к продавщице. Инцидент произошел в восточном округе в секс-шопе на Вельяминовской улице. По данным следствия, задержанный пытался склонить 27-летнюю девушку к непристойным действиям, после чего ограбил кассу и одного из покупателей.

В отношении безработного гражданина Северного Кавказа возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и о насильственных действиях сексуального характера.

Сайты по теме


полиция кафе следствие избиение чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика