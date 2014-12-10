На юге столицы ликвидировали наркопритон

Фото: ТАСС

Столичная полиция ликвидировала наркопритон на юге Москвы, обнаруженный в рамках рейда, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Притон располагался на Кировоградской улице. Полицейские установили, что подозреваемый, 42-летний безработный москвич, предоставлял свою квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

При осмотре жилища были найдены шприцы, стеклянные колбы и металлические ложки, используемые для приготовления наркотика.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация и содержание притонов или предоставление помещений для потребления наркотических средств". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.