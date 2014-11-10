Полицейские раскрыли серию квартирных краж на западе столицы

Фото: ТАСС/Юрий Машков

На Западе столицы полицейские задержали 37-летнего москвича, который подозревается в совершении серии квартирных краж, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Летом в отделение МВД России по району Фили-Давыдково с заявлением о квартирной краже обратился 75-летний житель одного из домов на улице Пивченкова.

По словам пенсионера, к нему приходил неизвестный мужчина, который представился рекламным агентом. Когда незнакомец ушел, пожилой москвич обнаружил, что из дома пропали некоторые вещи и деньги.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 37-летнего москвича. Следователи полагают, что он обокрал не менее 10 квартир на западе столицы. Сумма причиненного им ущерба - не менее 500 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, если суд признает его виновным в кражах.

Напомним, в сентябре в Западном округе полиция задержала уроженца Армении, который успел ограбить более 10 квартир.