Задержан подозреваемый в краже денег из столичного ресторана

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В центре Москвы полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже 830 тысяч рублей из кассы столичного ресторана, сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

8 февраля в службу "102" поступила информация о краже денег из кассы в одном из столичных ресторанов на улице Мясницкая. В ходе расследования было установлено, что денежные средства были похищены администратором указанного ресторана, который этим же вечером на Комсомольской площади был задержан.

Злоумышленником оказался 41-летний житель Саратовской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Напомним, сегодня в столичном СИЗО "Красная Пресня" скончался арестованный по обвинению в краже москвич. Предположительно, 30-летний мужчина умер из-за проблем с сердцем.

Тело обнаружил днем 9 февраля дежурный изолятора, признаков насилия на трупе не было. Причиной смерти назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность: заключенный страдал сахарным диабетом и употреблял наркотики.