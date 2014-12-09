Задержаны аферисты, пытавшиеся обманом похитить деньги у 67-летней пенсионерки

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На севере Москвы задержаны аферисты, которые выманивали у 67-летней пенсионерки деньги, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Потерпевшая обратился в правоохранительные органы 5 декабря. По словам женщины, ей позвонил неизвестный, и, представившись ее сыном, сообщил, что попал в полицию. Затем трубку взял якобы сотрудник правоохранительных органов, который заявил пенсионерке, что за освобождение сына необходимо заплатить 300 тысяч рублей.

Согласившись, пожилая женщина встретилась со злоумышленниками в одном из банков. Однако у кассира финансового учреждения не оказалось в наличии необходимых денежных средств, кроме того, она уточнила, зачем пенсионерке столь крупная сумма.

Стоявшие рядом аферисты, услышав диалог женщин, выбежали из отделения банка и скрылись на автомобиле.

Полицейские задержали подозреваемых на Онежской улице. Ими оказались безработные 26-летний и 40-летний москвичи. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время установлена причастность задержанных к двум подобным преступлениям, совершенным в октябре и ноябре текущего года на территории округа.