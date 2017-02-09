Полиция задержала троих мошенников по делу о хищении 28 миллионов рублей

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Задержаны трое участников преступной группы, похитивших более 28 миллионов рублей с помощью подложных договоров на поставку драгоценных металлов, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как полагает следствие, таким способом участники группы нанесли ущерб двум граждан и трем организациям. Полученные от потерпевших деньги злоумышленники переводили на расчетные счета фиктивных сторонних организаций, после чего распоряжались ими по своему усмотрению.

В ходе обысков, проведенных в квартирах задержанных и в офисах организаций, изъяты рукописные записи, ноутбуки, сотовые телефоны, банковские карты и жесткие диски.

Участникам преступной группы предъявлено обвинение в мошенничестве.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/403]Как правильно обращаться в суд[/URLEXTERNAL]