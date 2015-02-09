На западе столицы задержаны подозреваемые в краже платежного терминала

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На западе столицы сотрудниками уголовного розыска были задержаны подозреваемые в краже платежного терминала, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

5 февраля в отделение полиции по району Фили-Давыдково с заявлением о краже обратился мужчина.

Он сообщил, что 24 января неизвестные лица проникли в магазин, расположенный на Кременчугской улице, и похитили платежный терминал, в котором находились денежные средства на сумму 500 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Инициативной улице. Ими оказались 27-ми и 30-летний уроженцы Закавказья.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.