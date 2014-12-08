В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в серии краж

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Подмосковная полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении серии краж, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Задержанным оказался 30-летний житель Ульяновской области, который уже был неоднократно судим.

Установлено, что мужчина в период с октября по ноябрь текущего года на территории Воскресенского района совершал кражи из автомашин, похищая оставленные в салоне видеорегистраторы, автомагнитолы и ценные вещи.

Доказана причастность злоумышленника к совершению 8 преступлений. Общая сумма материального ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.