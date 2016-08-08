Полиция задержала подозреваемого в краже садовой техники на 500 тысяч рублей

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Подозреваемого в краже садовой техники со столичного склада, расположенного на востоке города, задержали в Подольске, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В полицию обратился сотрудник организации, который обнаружил пропажу на складе, который находится на Оренбургской улице. Задержанным оказался уже судимый ранее 41-летний уроженец Щербинки, укравший снегоуборочные машины, виброплиты и газонокосилки на общую сумму 510 тысяч рублей.

Злоумышленника поймали спустя несколько часов после совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанный отпущен под подписку о невыезде.