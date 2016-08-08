СК проверит обстоятельства смерти мужчины из-за бездействия полицейского

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о бездействии полицейского, которое привело к смерти мужчины в метро, сообщает Агентство "Москва".

Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи также опросят всех возможных свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщили, что утром 13 июля к полицейскому на станции метро "Комсомольская" Сокольнической линии подошел сотрудник службы безопасности. Он рассказал, что перед входом в вестибюль станции лежит мужчина. По словам полицейского, пассажир был пьян и не мог самостоятельно встать. Полицейский и представитель службы безопасности предложили вызвать ему скорую помощь, однако мужчина отказался, выражаясь нецензурной бранью.

Через два часа при обходе территории возле метро полицейский увидел автомобиль "скорой", в котором лежал тот самый человек. Медики подтвердили, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время пассажир скончался.

По результатам внутриведомственной проверки 14 июля полицейский был уволен из органов внутренних дел за бездействие.