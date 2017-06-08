Эвакуация людей на Трафальгарской площади не связана с угрозой теракта

Фото: AP/Sang Tan

Инцидент на Трафальгарской площади в центре Лондона не связан с терроризмом, сообщает ТАСС.

Ранее оттуда эвакуировали людей. Пассажиров также вывели с ближайшей станции метро "Чаринг-Косс". На месте происшествия работает полиция.

Усиленный режим работы полиции связан с недавней атакой: 3 июня микроавтобус сбил пешеходов на Лондонском мосту, затем произошло нападение на рынке Боро. Жертвами стали восемь человек, 48 пострадали. Исполнителями теракта оказались 30-летний Рашид Редван, 27-летний Хурам Батт и 22-летний Юссеф Загба.