Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2017, 18:07

Безопасность

Эвакуация людей на Трафальгарской площади не связана с угрозой теракта

Фото: AP/Sang Tan

Инцидент на Трафальгарской площади в центре Лондона не связан с терроризмом, сообщает ТАСС.

Ранее оттуда эвакуировали людей. Пассажиров также вывели с ближайшей станции метро "Чаринг-Косс". На месте происшествия работает полиция.

Усиленный режим работы полиции связан с недавней атакой: 3 июня микроавтобус сбил пешеходов на Лондонском мосту, затем произошло нападение на рынке Боро. Жертвами стали восемь человек, 48 пострадали. Исполнителями теракта оказались 30-летний Рашид Редван, 27-летний Хурам Батт и 22-летний Юссеф Загба.

полиция эвакуация Лондон жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика