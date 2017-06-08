Форма поиска по сайту

08 июня 2017, 17:46

Полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади в Лондоне

Фото: ТАСС/Images/Jonathan Brady

Посетителей эвакуировали с одной из главных достопримечательностей Лондона – Трафальгарской площади, сообщает РИА Новости.

Людей также вывели с ближайшей станции метро "Чаринг-Косс". СМИ сообщили, что на месте работают вооруженные сотрудники полиции.

Правоохранители пояснили, что инцидент не связан с терроризмом, в результате происшествия никто не пострадал.

Полиция Лондона приведена в усиленный режим работы, в связи с произошедшим недавно терактом. Вечером 3 июня микроавтобус сбил пешеходов на Лондонском мосту, спустя несколько минут произошло нападение на рынке Боро. При теракте погибли восемь человек, 48 пострадали. Троих террористов ликвидировала полиция.

Позднее стали известны имена исполнителей теракта. Ими были 30-летний Рашид Редван, 27-летний Хурам Батт и 22-летний Юссеф Загба.

