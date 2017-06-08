Полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади в Лондоне

Фото: ТАСС/Images/Jonathan Brady
Посетителей эвакуировали с одной из главных достопримечательностей Лондона – Трафальгарской площади, сообщает РИА Новости.
Людей также вывели с ближайшей станции метро "Чаринг-Косс". СМИ сообщили, что на месте работают вооруженные сотрудники полиции.
Правоохранители пояснили, что инцидент не связан с терроризмом, в результате происшествия никто не пострадал.
BREAKING NEWS: London's Trafalgar Square evacuated as armed police move in https://t.co/guQe3Peja4 pic.twitter.com/Gct1fo8E8S— Daily Express (@Daily_Express) 8 июня 2017 г.
