Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Следствие

07 июля 2014, 17:16

В Алабяно-Балтийском тоннеле обнаружили тело мужчины

полиция следствие бомжи Алабяно-Балтийский тоннель трупы

Фото: M24.ru

Тело мужчины обнаружено в минувшее воскресенье в подтопленной части Алабяно-Балтийского тоннеля, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, труп провел в воде около полугода. Его обнаружили во время откачки воды из подтопленной части тоннеля. По предварительным данным, это лицо без определенного места жительства. Погибшему мужчине было около 60 лет.

В настоящее время сотрудниками Следственного комитета по Москве устанавливается, как мужчина мог проникнуть в тоннель, который до сих пор не достроен и частично залит водой.

Отметим, что это не первый случай гибели людей в строящемся инженерном сооружении. Так, в августе 2011 года при проведении работ по благоустройству тоннеля в котлован рухнул погрузчик, насыпавший грунт. Машина упала на рабочего из Белоруссии, который скончался на месте.

В конце декабря того же года произошло обрушение одной из боковых стенок тоннеля, в результате несколько рабочих оказались засыпанными землей и щебнем. Тогда три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, а 48-летний приезжий из Татарстана скончался на месте.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать