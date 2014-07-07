В Алабяно-Балтийском тоннеле обнаружили тело мужчины

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Тело мужчины обнаружено в минувшее воскресенье в подтопленной части Алабяно-Балтийского тоннеля, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, труп провел в воде около полугода. Его обнаружили во время откачки воды из подтопленной части тоннеля. По предварительным данным, это лицо без определенного места жительства. Погибшему мужчине было около 60 лет.

В настоящее время сотрудниками Следственного комитета по Москве устанавливается, как мужчина мог проникнуть в тоннель, который до сих пор не достроен и частично залит водой.

Отметим, что это не первый случай гибели людей в строящемся инженерном сооружении. Так, в августе 2011 года при проведении работ по благоустройству тоннеля в котлован рухнул погрузчик, насыпавший грунт. Машина упала на рабочего из Белоруссии, который скончался на месте.

В конце декабря того же года произошло обрушение одной из боковых стенок тоннеля, в результате несколько рабочих оказались засыпанными землей и щебнем. Тогда три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, а 48-летний приезжий из Татарстана скончался на месте.