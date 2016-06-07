Экс-начальник одного из отделов полиции подозревается в получении взятки

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В Москве задержан бывший начальник ОМВД России по Савеловскому району, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Установлено, что с января 2014 года по май 2015 года он незаконно получил в общей сложности 150 тысяч рублей от лица, организовавшего притон для занятия проституцией, за сокрытие работы указанного заведения.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки".

В начале июня Пресненский суд отправил под домашний арест подполковника юстиции Арама Абрамяна, обвиняемого в получении взятки в размере 4,5 миллиона рублей.

Как считает следствие, будучи на посту замначальника Гагаринского межрайонного следственного отдела столичного управления СК, Абрамян получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности фигуранта дела о мошенничестве.