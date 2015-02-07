Из аптеки на Автозаводской улице украли кассу

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На Автозаводской улице из аптеки неизвестные украли кассовый аппарат, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

По данным оперативников, трое неизвестных, угрожая ножом кассиру и сторожу забрали кассовый аппарат, в котором находились порядка 30 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники произвели два выстрела из пистолета в пол и один в сторону. После грабители скрылись на автомобиле.

Отметим, что в настоящее время полицейские уже задержали автомобиль Toyota Camry под управлением 29-летнего мужчины, однако двоим соучастникам преступления удалось скрыться. В автомобиле были обнаружены кассовый аппарат, нож и пистолет.

Прибывшими на помощь сотрудниками правоохранительных органов удалось задержать еще одного 23-летнего подозреваемого. Приняты меры к розыску и задержанию третьего соучастника.

Ранее M24.ru сообщало, что из холла магазина "Перекресток" в ТЦ "Столица", расположенном на улице Саянской, трое неизвестных в масках украли банкомат, в котором находились 8,5 миллиона рублей.

После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, правоохранители ведут розыск подозреваемых.