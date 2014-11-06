Сборная ГУ МВД Москвы по хоккею выиграла кубок начальника главка

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сборная команда столичного управления МВД по хоккею одержала победу в финальном матче за кубок начальника ГУ МВД по Москве. Финальный счет составил 6:3.

"В 2012 году руководством ГУ МВД России по Москве было принято решение о создании в подразделениях главка хоккейных команд и проведении соревнований по хоккею с шайбой. За несколько лет проведение такого турнира стало доброй традицией. Соревнования получили высокую оценку как среди зрителей, так и участников", - приводит слова начальника столичного главка МВД Анатолия Якунина Агентство "Москва".

Второе место заняла команда УВД московского метрополитена, третье - сборная УВД по СВАО. Всего участие в соревнованиях, приуроченных к празднованию дня сотрудника внутренних дел, приняли 19 команд.

Кроме того, сегодня состоялся хоккейный матч между сборной правительства Москвы и объединенной командой московской и минской полиции. Он завершился вничью со счетом 12:12. При этом лучшим защитником по итогам матча признан заммэра Москвы Александр Горбенко, лучшим нападающим - Анатолий Якунин.

Ранее Анатолий Якунин рассказал M24.ru, что московские власти построят для полицейских хоккейные площадки. По его словам, 12 хоккейных площадок будут организованы за счет городского бюджета к началу зимы во всех округах Москвы, кроме Центрального округа и Зеленограда.