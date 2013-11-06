Форма поиска по сайту

Новости

Новости

06 ноября 2013, 10:22

Безопасность

Колокольцев: в стране за год значительно снизился уровень преступности

m24.ru

Уровень преступности в стране в расчете на 100 тысяч населения снизился почти на пятьдесят пять пунктов и составляет 1168 преступлений. Об этом министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал в интервью "Российской газете".

"Важно, что наблюдается снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, в их числе убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Существенно уменьшилось количество регистрируемых грабежей и разбойных нападений", - сказал он.

В то же время отмечена положительная динамика раскрываемости. Серьезная работа проводится по противодействию организованным преступным группам.

"При этом особое внимание мы уделяем тем из них, которые сформированы по этническому признаку. Только в этом году пресечена деятельность 438 таких криминальных структур", - подчеркнул Колокольцев.

По словам главы ведомства, за год за проступки подчиненных были уволены 1700 полицейских из числа руководителей. В этом году они составили три четверти из четырех тысяч наказанных за резонансные правонарушения сотрудников.

На сегодняшний день в полиции до 70 с лишним процентов возросло число сотрудников с высшим образованием, а доля опытных полицейских со стажем от 3 до 10 лет увеличилась до 41,5 процента.

"Эти факты позволяют мне сказать с уверенностью, что система МВД России становится все более и более профессиональной", - заключил Колокольцев.

полиция преступность Владимир Колокольцев свежая пресса

