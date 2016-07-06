Форма поиска по сайту

Задержан молодой человек по подозрению в квартирной краже

На юго-западе Москвы полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. 28-летнего безработного жителя столицы удалось задержать при попытке сбыть похищенное имущество, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

25 июня в дежурную часть ОМВД России по району Коньково обратился 21-летний москвич, который сообщил о квартирной краже. Он рассказал, что у него гостил малознакомый молодой человек, после ухода которого он обнаружил пропажу смартфона, двух ноутбуков, ювелирных украшений и денежных средств. Материальный ущерб превысил 500 тысяч рублей.

5 июля на улице Академика Волгина при попытке продажи похищенного планшета подозреваемый был задержан. Как установили полицейские, молодой человек, дождавшись, пока хозяин квартиры уснет, обыскал жилище и похитил ценные вещи и деньги. Часть похищенного имущества изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня же трое неизвестных обманули 78-летнюю пенсионерку, отобрав у нее 1,3 миллиона рублей. По данным полиции, один из злоумышленников ввел женщину в заблуждение, попросив ее снять крупную сумму денег с ее личного счета в банке, расположенного на улице Щепкина.

Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

полиция следствие уголовное дело задержание кража

