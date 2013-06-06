Форма поиска по сайту

06 июня 2013, 09:00

Безопасность

В столичной полиции появятся отделения по раскрытию краж

Фото: ИТАР-ТАСС

В полиции Москвы появятся отделения по раскрытию краж транспортных средств и по раскрытию квартирных краж. Об этом сообщил глава ГУВД по Москве Анатолий Якунин.

"Структурные изменения будут проявляться не только в воссоздании отделов по борьбе с организованной преступностью. Мы создаем отделения по раскрытию краж транспортных средств, по раскрытию квартирных краж. Раньше были группы, сейчас - полноценные отделения", - цитирует Якунина "Российская газета".

По его словам, в структуре окружных управлений сейчас создаются оперативно-сыскные отделы, которые будут отрабатывать места сбыта похищенного. "Мы повысили качество работы подразделения, которое занимается раскрытием и профилактикой карманных краж. В течение дня они задерживают три-четыре карманных вора. Аналогичные подразделения создаются и на уровне окружных управлений", - отметил глава ГУВД.

Помимо перечисленных выше изменений, будут корректироваться подразделения экономического блока, усиливаться подразделения по противодействию коррупции, этнической преступности.

Реорганизована будет и работа столичных участковых. Якунин подчеркнул, что сейчас идет стопроцентная переаттестация участковых, так как от жителей поступает много жалоб на них.

В правительство Москвы внесено предложение, чтобы участковых объединили на одной площадке с общественными пунктами охраны порядка. "Все кабинеты и помещения должны быть рядом: председателя охраны общественного порядка, кабинета участкового уполномоченного, дружинников. То есть это будут островки безопасности", - сказал Якунин.

Будут вводиться и новые технические средства. Полиция планирует установить специальные видеокамеры, которые смогут по поведению человека сигнализировать, что он представляет оперативный интерес.

