Задержан подозреваемый в разбойном нападении мужчина

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как полагает следствие, ранее судимый 52-летний уроженец Закавказья является третьим участником нападения на мужчину, тело которого обнаружили в 2014 году.

Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Разбой" и "Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью". В ходе розыска удалось задержать двоих подозреваемых: мужчину и женщину.

Выяснилось, что злоумышленники подсыпали психотропное вещество в напиток потерпевшего с целью хищения имущества, после чего тот скончался.

