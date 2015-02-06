На востоке столицы сотрудники полиции изъяли более килограмма "спайсов"

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Столичные правоохранители на востоке города задержали подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

В ходе личного досмотра у 23-летнего уроженца Средней Азии был обнаружен пакет с подозрительным содержимым. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством - курительной смесью "спайс", общей массой более одного килограмма.

Полицейские установили, что указанный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.

По данному факту следственным отделом по району Перово возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств".

В соответствии с действующим законодательством ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.