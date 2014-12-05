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Происшествия

05 декабря 2014, 18:56

Полицейский со стрельбой задержал на парковке пьяного водителя

полиция стрельба криминал

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Московский полицейский со стрельбой задержал нарушителя на парковке бизнес-центра в Гамсоновском переулке, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

33-летный москвич сидел за рулем машины, когда полицейский потребовал предъявить документы, мужчина не отреагировал и начал ездить по парковке, в результате чего трижды врезался в стоящий "Хендай".

Инспектор попытался преградить водителю дорогу, однако тот только увеличил скорость. В итоге полицейский выстрелил в переднее колесо машины нарушителя и задержал его. Выяснилось, что мужчина был пьян.

Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в сентябре полиция Москвы со стрельбой задержала троих нетрезвых жителей Саратовской области, скрывавшихся на автомобиле.

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Тогда полицейские решили применить табельное огнестрельное оружие. От выстрелов никто не пострадал. Оказалось, что водитель и два пассажира ВАЗа находились в состоянии алкогольного опьянения.

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