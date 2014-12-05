Полицейский со стрельбой задержал на парковке пьяного водителя

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Московский полицейский со стрельбой задержал нарушителя на парковке бизнес-центра в Гамсоновском переулке, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

33-летный москвич сидел за рулем машины, когда полицейский потребовал предъявить документы, мужчина не отреагировал и начал ездить по парковке, в результате чего трижды врезался в стоящий "Хендай".

Инспектор попытался преградить водителю дорогу, однако тот только увеличил скорость. В итоге полицейский выстрелил в переднее колесо машины нарушителя и задержал его. Выяснилось, что мужчина был пьян.

Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в сентябре полиция Москвы со стрельбой задержала троих нетрезвых жителей Саратовской области, скрывавшихся на автомобиле.

На Алтайской улице сотрудники ГИБДД заметили ВАЗ, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. После требования инспектора остановиться, он поехал в сторону Щелковского шоссе. При этом водитель чуть не сбил пешеходов на пешеходном переходе и работника дорожной службы, который ремонтировал трамвайные пути.

Тогда полицейские решили применить табельное огнестрельное оружие. От выстрелов никто не пострадал. Оказалось, что водитель и два пассажира ВАЗа находились в состоянии алкогольного опьянения.