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Происшествия

05 августа 2016, 18:00

Неизвестные обокрали квартиру в центре Москвы на полмиллиона рублей

полиция криминал уголовные дела кража

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Неизвестные ночью обокрали квартиру в центре Москвы на полмиллиона рублей. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В полиции рассказали, что владелец квартиры в Малом Сухаревском переулке обратился с заявлением о краже 4 августа. По словам потерпевшего, накануне ночью он приехал домой и лег спать, забыв запереть входную дверь.

Утром он обнаружил пропажу двух мобильных телефонов и банковских карт. Общая сумма ущерба составила 530 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

По данным Агентства "Москва", владельцем квартиры является замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов.

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