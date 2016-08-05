Неизвестные обокрали квартиру в центре Москвы на полмиллиона рублей

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Неизвестные ночью обокрали квартиру в центре Москвы на полмиллиона рублей. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В полиции рассказали, что владелец квартиры в Малом Сухаревском переулке обратился с заявлением о краже 4 августа. По словам потерпевшего, накануне ночью он приехал домой и лег спать, забыв запереть входную дверь.
Утром он обнаружил пропажу двух мобильных телефонов и банковских карт. Общая сумма ущерба составила 530 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
По данным Агентства "Москва", владельцем квартиры является замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов.
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