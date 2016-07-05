В Подмосковной квартире нашли тело полицейского

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В Подмосковной квартире обнаружено тело полицейского без видимых признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Будучи в отпуске, весь день 4 июля полицейский провел дома и на здоровье не жаловался. А утром 5 июля его мертвое тело на полу в комнате нашел сын. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что обычный порядок вещей в квартире не нарушен, каких-либо телесных повреждений на теле мужчины не установлено", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту смерти полицейского. Назначена судебно-медицинская экспертиза и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.