Полиция задержали подозреваемого в вымогательстве 500 тысяч рублей в Подмосковье

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег, сообщает пресс-служба регионального главка полиции.

Злоумышленник под угрозой применения физической силы и насилия в отношении потерпевшего и его семьи, требовал денежные средства в размере 500 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий, в ходе передачи потерпевшим денежных средств, мужчина был задержан. Им оказался 45-летний житель столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.