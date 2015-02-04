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Происшествия

04 февраля 2015, 02:28

В ЮАО полицейские задержали подозреваемых в хранении наркотиков

полиция криминал наркотики задержание

Фото: ТАСС

На юге столицы сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в хранении наркотических веществ, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

В ходе патрулирования на Пролетарском проспекте был задержан 40-летний безработный приезжий из Белгородской области. У него было обнаружено и изъято 7 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, которое по результатам проведенной экспертизы содержит в своем составе героин, общей массой более 57 грамм.

В этот же день на Автозаводской улице сотрудники полиции задержали 25-летнего безработного москвича, у которого было изъято 50 таблеток желтого цвета, общей массой около 20 грамм, в состав которых входит наркотическое средство - амфетамин.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

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