В ЦАО один мужчина выстрелил в другого из травматики

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В Центральном округе столицы один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета. Происшествие произошло в Большом Овчинниковском переулке, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Предварительно установлено, что компания распивала алкогольные напитки, позднее двое мужчин поссорились, в результате чего один из них достал пистолет и выстрелил в другого. Пострадавшего доставили в больницу.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, а также устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.