Москвичей призывают оценить качество работы участковых

Фото: ИТАР-ТАСС

Главное управление МВД России по Москве призывает москвичей активно делиться своими впечатлениями об общении с сотрудниками полиции.

На сайте ведомства создали специальный раздел "Расскажи о своем участковом", в котором любой желающий может оставить мнение об участковом уполномоченном и высказать собственные предложения, замечания и рекомендации.

Каждый комментарий сможет повлиять на результаты аттестации конкретных сотрудников МВД, а авторы лучших историй увидят тексты своих писем на страницах СМИ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В первую очередь аттестация повлияет на сотрудников, имеющих низкие показатели оперативно-служебной деятельности. Как ранее заявил начальник главного управления МВД РФ по Москве Анатолий Якунин, переаттестация всех столичных участковых будет проведена до 1 мая. Таким образом ГУ МВД Москвы рассчитывает повысить качественный состав и профессиональный уровень штатного состава.