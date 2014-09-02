Полиция раскрыла серию квартирных краж на западе Москвы

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Полицейские задержали на западе Москвы уроженца Армении, который подозревается в серии квартирных краж, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

1 сентября в отделение МВД по району Фили-Давыдково с заявлением о том, что ее квартиру ограбили, обратилась жительница одного из домов на Давыдковской улице.

По словам потерпевшей, несколько часов назад она вышла из квартиры, забыв закрыть за собой дверь. Пока женщины не было дома, кто-то зашел внутрь и украл деньги, а также мобильный телефон.

В итоге стражи порядка задержали подозреваемого на Инициативной улице. Им оказался 44-летний уроженец Армении, который уже был неоднократно судим.

Как выяснилось, мужчина уже успел ограбить более 10 квартир на западе столицы. Ущерб составил около 500 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Кража". Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.