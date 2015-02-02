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Происшествия

02 февраля 2015, 07:01

Полицейские изъяли более 300 граммов наркотических веществ

полиция криминал наркотики задержание

Фото: ГУ МВД по Москве

На северо-западе столицы сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в хранении наркотических веществ, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

В ходе личного досмотра у подозреваемого, 41-летнего уроженца Средней Азии, было обнаружено и изъято два свертка с веществом неизвестного происхождения, общей массой - 3,5 граммов.

При обыске в квартире задержанного, полицейскими были обнаружены 5 свертков из фольги и два пакета с веществом неизвестного происхождения, общей массой - 300 граммов. Согласно проведенной экспертизе изъятые материалы являются наркотическими средствами, в состав, которых входит амфетамин, а также курительные смеси "спайс".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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